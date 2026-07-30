США начинают новую военную операцию против Ирана

Американские вооруженные силы начали новую серию авиаударов по территории Ирана. Об этом 29 июля сообщают источники, включая корреспондента портала Axios и израильского телевидения 12-го канала Барака Равида, ссылаясь на информацию от высокопоставленного американского чиновника.

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В публикации подчеркивается, что удары наносятся с воздуха, что указывает на эскалацию военных действий со стороны США в отношении Исламской Республики. Президент Дональд Трамп, комментируя ситуацию, подтвердил намерение американских властей продолжать операции против Ирана, подчеркивая, что безопасность США и их союзников является приоритетом.

Эти действия происходят на фоне растущей напряженности в регионе и обеспокоенности международного сообщества по поводу возможных последствий для стабильности Ближнего Востока. Ожидается, что дальнейшие действия США вызовут реакцию как со стороны Ирана, так и со стороны других стран региона. Власти продолжают следить за ситуацией и готовятся к возможным ответным мерам со стороны Тегерана.

США подготовили план воздушной операции против Ирана.