Новая атака США на Иран не означает возврата к боевым действиям

США не рассматривают новую атаку на Иран как возобновление масштабных операций против Тегерана, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника. Удар, нанесенный в ночь на четверг, был крупнее предыдущих, но, по данным источника, не означает возврата к полномасштабным боевым действиям. Ранее CENTCOM сообщил о поражении десятков целей, включая командные центры и объекты ПВО.

Атака стала очередной в серии ударов, начавшихся после того, как 8 июля Трамп объявил о прекращении перемирия. Вашингтон обвинил Тегеран в нарушении условий по Ормузскому проливу.

По данным Axios, на встрече с Трампом премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал три варианта: усиление экономического давления, достижение соглашения с Ираном или возобновление военных ударов. Морская блокада остается одним из инструментов давления.

Иранские военные отвечали ударами по американским базам в регионе. Тегеран также закрыл Ормузский пролив и обвинил США в нарушении меморандума.

Официальный Вашингтон пока не уточняет, какие из сценариев будут реализованы в ближайшее время.

На прошлой неделе Пентагон предупреждал о нехватке ракет Patriot для продолжения кампании. Кроме того, в июле администрация Трампа запросила $70 млрд на военные нужды, но Конгресс пока не одобрил выделение средств.