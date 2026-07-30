Соединённые Штаты завершили очередную серию ударов по Ирану

Вооружённые силы США завершили серию массированных ударов по Ирану, нанесённых в ответ на попытку ракетной атаки по американским военным днём ранее. Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).

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В заявлении командования в соцсети X говорится, что американские силы атаковали десятки объектов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), включая военные командные центры, объекты ракетной и беспилотной инфраструктуры, а также береговые системы наблюдения и обороны.

Ранее стало известно, что жилой дом на иранском острове Кешм попал под удар США, под завалами могут находиться два человека.