На Украине разбился истребитель F-16

Украина потеряла истребитель F-16 Воздушных сил. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в своем телеграм-канале.

"29 июля была потеряна связь с истребителем F-16 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. На одном из направлений фронта пилот выполнял боевое задание по перехвату воздушных целей. По предварительным данным, на борту самолета произошла нештатная ситуация, пилот был вынужден катапультироваться", - говорится в сообщении.

В ВСУ отметили, что пилот доставлен в больницу для обследования.

"На месте падения самолета работают эксперты и правоохранительные органы, жертв среди гражданского населения и разрушений не зафиксировано", - подчеркнули в ВС. Где именно разбился самолет, не уточняется.

За 2025 год Украина потеряла порядка 20 истребителей, включая F-16.