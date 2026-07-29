США перенаправили 20 судов с момента возобновления морской блокады Ирана

Число судов, перенаправленных американскими военными с момента возобновления блокады морских портов Ирана, достигло 20. Об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"По состоянию на 29 июля CENTCOM перенаправил 20 коммерческих судов, 2 вывел из строя и высадился еще на 2", - говорится в сообщении, размещенном на странице командования в X.

Ранее представители CENTCOM проинформировали, что на Ближнем Востоке действуют свыше 20 американских кораблей. США возобновили морскую блокаду Ирана 14 июля.