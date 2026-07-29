Нетаньяху отказался выводить израильских военных из Сирии

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США заявил, что военные Израиля не уйдут из Сирии, пока на территории этой страны сохраняются угрозы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник.

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«Нетаньяху сообщил, что Израиль сохранит присутствие в буферной зоне в южной Сирии, пока остается угроза от групп джихадистов», — говорится в статье.

Израильский премьер продемонстрировал на встрече карту Сирии, согласно которой Турция контролирует 5% территории этой страны, а Израиль — лишь 0,1%. При этом Axios уточняет, что турецкое присутствие было согласовано сирийскими властями, а размещение израильских военных на юге — нет.

Встреча в Овальном кабинете стала первой между лидерами Израиля и США с начала войны с Ираном 28 февраля и продолжалась около 90 минут. Главной темой стал Иран: Нетаньяху выразил скептицизм по поводу возможности сделки с Тегераном и заявил о необходимости усиления экономического давления.

Стороны рассмотрели три сценария — заключение сделки, продолжение морской блокады либо возобновление военных ударов.

«Если Иран атакует Израиль, ответ будет немедленным и мощным», — передал источник позицию Нетаньяху.

Отдельной темой стало сокращение американской военной помощи США Израилю. Нетаньяху заявил о намерении свести ее к нулю за десять лет и предложил включить в новый меморандум $16 млрд прямой помощи, $5-10 млрд на противоракетную оборону и создать совместный фонд еще на $16 млрд для разработки вооружений.