Минобороны сообщило об уничтожении 150 украинских БПЛА за 12 часов
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 150 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Операция по перехвату воздушных целей проводилась в течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени, уточнили в оборонном ведомстве.
Дежурные расчеты ПВО сбили дроны над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой и Ростовской областей, Республики Удмуртия, а также Краснодарского и Пермского краев.
Кроме того, беспилотники были уничтожены над Крымским полуостровом и над акваторией Черного моря.
Утром 29 июля в Минобороны сообщили, что над Россией перехватили и уничтожили 295 беспилотников. БПЛА, в том числе, атаковали одно из промышленных предприятий в Пермском крае, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».