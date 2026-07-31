Саудовская Аравия приготовилась к наступлению на перекрывших нефтяной вентиль хуситов

Саудовская Аравия готовится к морскому и, возможно, сухопутному наступлению на хуситов. По сообщениям йеменских источников, Саудовская Аравия концентрирует силы для возможного наступления в центральной части Йемена.

По мнению йеменских источников, Саудовская Аравия готовится к крупному военному наступлению на хуситов с моря и, возможно, с суши в центральной части Йемена, чтобы ослабить давление на экспорт нефти через южную часть Красного моря, пишет The Guardian.

Саудовские войска отступают с востока Йемена, что может быть подготовкой к наземному наступлению. В то же время Эр-Рияд пытается создать военно-морскую коалицию для защиты судоходства от нападений хуситов в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

В четверг министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что 14 государств, включая Турцию, Пакистан, Египет, Судан и Джибути, выступили с совместным заявлением в поддержку многонациональной коалиции по защите судоходства.

Хуситы, поддерживаемые Ираном, которые контролируют столицу Йемена Сану и большую часть побережья Красного моря, 20 июля объявили о введении блокады в отношении саудовских судов, но при этом отрицают, что планируют взимать плату со всех судов.

По словам хуситов, они снимут блокаду, как только Саудовская Аравия снимет блокаду Йемена, тем самым обозначив, что конфликт связан с будущим Йемена, а не с Ираном. Саудовская Аравия вмешалась в гражданскую войну в Йемене в 2015 году, поддержав признанное ООН правительство страны в борьбе с повстанцами-хуситами.

Эр-Рияд также обратился к США и группе европейских стран, включая Германию, Францию, Великобританию и Италию, с просьбой присоединиться к коалиции в Красном море, отмечает The Guardian. У ЕС уже есть военно-морская миссия по защите «Аспидес», которая действует в Красном море, и пока неясно, идёт ли речь об общей блокаде или о блокаде, направленной исключительно против Саудовской Аравии.

Как напоминает The Guardian, 25 июля силы хуситов заявили, что нанесли удары по «уязвимым» объектам по транспортировке нефти на территории Саудовской Аравии, соединяющим нефтяные месторождения в восточной провинции с экспортным хабом в Красном море.

Если помимо блокады Ормузского пролива на другой стороне Аравийского полуострова будет перекрыт и путь по Красному морю для саудовских судов, экспорт нефти из королевства будет серьёзно ограничен.

До начала войны с Ираном до 80% экспорта саудовской нефти осуществлялось через Ормузский пролив. Таким образом, значение Красного моря возросло: теперь более половины саудовской нефти транспортируется по суше к погрузочным терминалам в портовом городе Янбу.

В результате ударов, нанесённых Саудовской Аравией по Ираку в среду, погибли по меньшей мере 20 человек. Саудовская Аравия нанесла ответный удар по иракским ополченцам, которые атаковали её нефтяные объекты. Дональд Трамп заявил, что совместные американо-саудовские удары были нанесены с согласия правительства Ирака, однако Багдад это не подтвердил.

В среду министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бен Салман провел срочную встречу с Трампом и Джей Ди Вэнсом, на которой обсуждались дальнейшие шаги. Саудовская Аравия стремится продемонстрировать, что готова защищать себя и свою промышленность, но не желает эскалации конфликта с Ираном, утверждая, что разногласия между США и Ираном все еще можно урегулировать дипломатическим путем.

По словам источников, переброска войск в Йемене связана с сосредоточением сил для возможного наступления на Эль-Байю — мухафазу в центральной части Южного Йемена, захваченную хуситами в 2020–2021 годах.

За последние две недели участились столкновения между хуситами и Саудовской Аравией, в ходе которых хуситы наносят удары по объектам Saudi Aramco, констатирует The Guardian. Удары по территории Саудовской Аравии были нанесены спустя несколько часов после того, как саудовская авиация нанесла удары по объектам, контролируемым хуситами, в порту Ходейда, а в Красном море было атаковано третье саудовское торговое судно.

Саудовская Аравия и хуситы уже более десяти лет соперничают за контроль над Йеменом, и за последний месяц хрупкий статус-кво дал трещину. Напряженность внутри Йемена снизилась бы, если бы страны Персидского залива и Иран смогли договориться о возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Переговоры между Оманом и Ираном продолжаются. Иран требует, чтобы все суда заходили в пролив через северный маршрут, расположенный ближе к иранскому побережью.