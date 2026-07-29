На Западе заявили о сигнале Путина потенциальным противникам России

Заявление президента России Владимира Путина о совершенствовании гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» следует рассматривать как предупреждение потенциальным противникам Москвы. Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine (MWM).

Уточняется, что российский лидер отметил стратегическое значение «Циркона».

«Это подтверждает давнюю позицию Москвы о том, что гиперзвуковое оружие дает России значительное технологическое преимущество перед многими потенциальными противниками», — сообщается в публикации.

В издании отметили, что слова главы России говорят о постоянном улучшении систем управления ракетами после их принятия на вооружение, и, как следствие, данные оперативно учитываются при производстве следующих партий.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет и дальше совершенствовать гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон».