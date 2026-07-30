Вашингтон и Париж снабжали украинских военных секретными данными для создания безопасных маршрутов обхода российской ПВО при ударах беспилотников вглубь России, пишут британские СМИ.

Разведывательные данные, предоставленные Соединенными Штатами и Францией, помогли составить карту размещения ПВО для ударов киевского режима, сообщили источники Financial Times передает RT.

Это позволило украинской стороне достигать целей в глубине территории России, говорится в материале.

Напомним, американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Соединенные Штаты продолжают передавать Киеву разведывательные данные.

Депутат Госдумы Андрей Колесник отмечал, что подобная поддержка со стороны Вашингтона помогает украинским военным наводить беспилотники на цели.

Франция сама в 2025 году заявляла, что использует собственные разведывательные возможности для поддержки украинской армии.