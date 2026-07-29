Два британских самолета-разведчика подлетели к границам России

Два самолета разведки британских ВВС — Boeing RC-135W Rivet Joint и Boeing Poseidon MRA1 — были замечены вблизи российских границ. Об этом сообщило РИА Новости 29 июля со ссылкой на анализ полетных данных.

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Первое судно вылетело с британской авиабазы Уоддингтон примерно в 10:15 мск и направилось к Черному морю. После оно пересекло акваторию в районе центра и сделало петлю в восточной части моря. По проекциям крайних точек траектории борта находятся российские города Керчь и Геленджик.

Второй самолет-разведчик вылетел с аэродрома Лоссимут в Шотландии около 11:00 мск в направлении Балтийского моря и выполнил несколько кругов над его нейтральными водами вблизи Калининграда.

Между тем глава Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью «Парламентской газете» 10 июля заявил, что расширение НАТО на восток в темпе, заданном в 1990-е годы, стало огромной стратегической ошибкой Запада. Из-за этого мир живет в период нестабильности, указал он.