Правоохранительные органы России и стран ЕС могли бы объединить усилия для ликвидации черного рынка вооружений, который формируется за счет поставок арсеналов ВСУ. Как сообщает News.ru, об этом заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев.

Эксперт отметил, что европейцы боятся появления на черном рынке оружия, которое предназначалось ВСУ. Оно попадало туда и раньше, однако сейчас подобные сообщения стали звучать чаще. Покупателями вооружений становятся криминальные структуры.

«И как раз правоохранительные органы, хотя пока и не повсеместно, но в некоторых странах ЕС, начинают об этом все громче заявлять. Эту информацию доносят до политиков, а те сливают ее в СМИ. Я думаю, что нашим правоохранительным органам надо как раз в рамках международного сотрудничества взаимодействовать с полицейскими всех стран Европы», — заявил Перенджиев.

Политолог добавил, что такое взаимодействие не зависит от политики — «в конце концов, есть Интерпол». Перенджиев уверен, что полицейские в ЕС уже сталкиваются не просто с бандитами, а с людьми, которые имеют самое новейшее вооружение, в том числе беспилотники для наблюдения. Власти ЕС тем временем не принимают никаких мер по борьбе.