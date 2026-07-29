Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что в Николаеве был уничтожен крупный склад с западными вооружениями ВСУ. Об этом военный рассказал «Аргументам и фактам».

Объекты портовой инфраструктуры были поражены в ночь на 29 июля. По словам Дандыкина, на пораженном складе хранилась разнообразная техника и боеприпасы - от снарядов для артиллерии до безэкипажных катеров, которые планировалось отправить на южное направление.

Дандыкин предположил, что разведка заранее установила координаты склада и дождалась, пока его максимально заполнят военными грузами. Уничтожение такой партии оружия существенно затруднит снабжение передовых подразделений ВСУ.

По мнению Дандыкина, сейчас усилия российских сил направлены на блокировку порта Николаева для ВСУ и удары по местной военной инфраструктуре. Это делается, чтобы полностью перекрыть каналы поставки военной техники.