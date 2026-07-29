Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен сообщил, что НАТО потребует от Москвы прекратить боевые действия в акватории Черного моря для снятия блокады Украины.

По его мнению, фактическая изоляция украинского побережья превращает страну в государство без морского выхода, что не только затрудняет поставки вооружений альянсом, но и наносит серьезный удар по экономике Киева, особенно по аграрному экспорту. В связи с этим Союз, вероятно, будет требовать прекращения огня в регионе.

На прошлой неделе министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий отметил, что суда прекратили заходить в порты страны. Он уточнил, что такое решение было принято самими владельцами транспорта, а не навязано киевскими властями.

В свою очередь, посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что Киев использует морские маршруты как круглосуточную систему поставок оружия. За три года через порты Одессы прошло около восьми тысяч судов с военной техникой, что, по его словам, обосновывает нанесение ударов по этим объектам.

В Министерстве обороны РФ неоднократно подчеркивали, что удары наносятся по инфраструктуре с целью снижения военно-экономического потенциала противника. При этом армия использует беспилотники и высокоточное оружие большой дальности, способное поразить любые цели на всей территории Украины, включая Киев.