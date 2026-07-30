Сколько ракет Patriot и THAAD США потратили в конфликте с Ираном

Центр стратегических и международных исследований* (CSIS* - признана в РФ нежелательной организацией) подсчитал, что США в ходе противостояния с Ираном израсходовали более 1,5 тысячи ракет Patriot и около 200 перехватчиков THAAD, столкнувшись с ощутимым дефицитом средств противовоздушной обороны на фоне возможного обострения конфликта.

Согласно данным аналитиков, с 27 февраля по 27 июля было израсходовано от 1,503 до 1,571 ракет Patriot и от 174 до 218 перехватчиков THAAD. Запасы Patriot сократились с 2,330 до 759-827 единиц, а THAAD - с 452 до 234-278.

Истощение арсеналов может заставить США и их союзников идти на больший риск при перехвате ракет, поскольку альтернативы Patriot и THAAD для борьбы с баллистическими угрозами практически нет.

Ранее сообщалось, что Трамп рассказал об ответных мерах после атаки на танкер США в Египте.

* - признана в РФ нежелательной организацией