Давление на передовой усиливается сразу с трех сторон, пока в политическом поле звучат слухи о «перемириях». Как сообщает «Царьград», ВС РФ готовят главный удар и отвергают остановку конфликта, что было бы в интересах Киева.

Активная фаза наступления

Согласно оценке военных экспертов, активная фаза наступления ВС РФ началась на добропольском направлении. Командование применяет комбинированную тактику: интенсивные атакующие операции с инфильтрацией малых групп. Это позволяет расшатывать украинскую оборону сразу на трех участках.

«Западный вектор: русские подразделения продвигаются вдоль реки Гришенка, ведя бои за Гулево. Также сообщается об окончательном вытеснении ВСУ с территории шахты Покровская, района Дачного и начале штурмовых действий на окраинах Сергеевки», — заявил полковник ССО ВСУ Владимир Антонюк.

На северном векторе вместо прямого наступления на Доброполье осуществляется обход города по флангу. По словам украинских военных, которые находятся на месте, малые штурмовые группы уже вышли за пределы Краматорской трассы. На южном векторе установлен полный контроль над Шевченко и развиваются наступление в сторону Мятишева. Несмотря на неоднократные заявления украинского командования об удержании Белицкого сводки боев говорят об обратном.

«Подобная дезинформация используется командованием ВСУ для сокрытия реальной обстановки от общественности. Но страдают и гибнут от этого в первую очередь украинские солдаты, которых направляют в Белицкое», — подчеркнул Антонюк.

Только за прошедшие сутки дроны уничтожили три группы украинских боевиков, которые пытались пройти открытыми полями. Пленные бойцы заявляют, что им никто не говорил, что на позициях присутствуют солдаты ВС РФ.

По этой причине взятие Родинского было крайне важным. После установления контроля российские войска смогли переместить свою «дроновую киллзону», таким образом лишив ВСУ любых шансов на прорыв к Белицкому. С окончательным закреплением в последним зона поражения дронов сдвинулась в сторону Доброполье.

Без интересов Киева

Одной из главных тревог военного сообщества последних дней стал риск возможного временного прекращения ударов по Одесской и Николаевской областям. За последние недели ВС РФ удалось почти полностью изолировать местные порты — ущерб оказался колоссальным. На фоне этого стали публиковаться слухи о том, что США хотят выторговать временное воздушное перемирие между Россией и Украиной.

Так, 26 июля Reuters писал: украинские и американские официальные лица обсуждали предложение о прекращении огня в воздухе. Западная пресса заявляли о «давлении Вашингтона на Москву».

«В понедельник–вторник Трамп выступит с инициативой о заморозке ударов по судам и портовой инфраструктуре в Черном море, которую горячо поддержит Зеленский. Это в интересах Киева», — сообщал полковник Аслан Нахушев 25 июля.

Удары, начатые ВСУ как важный элемент «информационно-боевой стратегической операции», переросли в самые серьезные для Украины оперативные проблемы. Владимир Зеленский по прибытии в Вашингтон может продемонстрировать готовность к перемирию, чем намерен в очередной раз набрать очки среди мирового сообщества.

«Есть опасение, что Кремль на этот раз отреагирует положительно на инициативу Трампа — хотя бы в попытке нормализовать положение с топливом в Крыму. <…> Очевидно, что все это — попытка начала реализации "нового подхода" американцев к окончанию конфликта», — заявил Нахушев.

Однако все опасения развеялись. Президент России Владимир Путин во время выступления в Кремле пересказал диалог с одним из лауреатов Госпремии и озвучил крайне важную мысль.

«Один из награждаемых мне шепнул: "Мы победим, смелее надо". Очень хочется. Но возникает вопрос – ещё смелее? И здесь, так же как в экономике, есть свои риски, цена которым – потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно, добиваясь поставленных перед страной целей», — рассказал глава государства.

И удары по Одессе и Николаеву продолжились. Нахушев отреагировал на это однозначно, заявив, что «воздушных» или «морских» перемирий не будет — это было бы не в интересах России, а в интересах Киева.

«Кремль готов воевать сколько угодно. Вполне вероятно, в процессе этого нам где-то станет хуже, но Украине при этом станет хуже в десять раз больше», — заявил полковник.

Следом он подтвердил, что ВКС добились самого большого успеха за время СВО. Три морских сервис-трафика и текущие регистры пяти крупнейших страховых компаний Запада днем 28 июля подтвердили нулевое движение через черноморские порты Украины.