В среду, 29 июля, в Минобороны России сообщили об успешных операциях в Краматорском районе и под Красным Лиманом. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

ВС РФ в Дружковке

Штурмовые группы Южной группировки войск зашли на территорию города Дружковка в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на военных. Город расположен в северной части региона и входит в крупную городскую агломерацию.

Этот район представляет собой важный транспортно-логистический узел.

Охота под Добропольем

FPV-дронами группировки войск «Центр» были нейтрализованы тяжелые гексакоптеры ВСУ на добропольском направлении, сообщили в Минобороны. Основное внимание во время «охоты» на тяжелые дроны военные уделяют аппаратам, которые используются для доставки грузов и дистанционного минирования. За сутки были уничтожены десятки таких дронов.

Операции танкистов в Запорожской области

Экипажи танков Т-80БВ нанесли удары по двигавшимся группам и укреплениям ВСУ в Запорожской области, рассказали в Минобороны. Передвижение техники и личного состава было замечено разведкой.

Стрельба велась с закрытых огневых позиций на дистанциях от шести до десяти километров. В результате ВСУ не удалось обновить свои силы на передовых рубежах.

Удары «Краснополя» в Днепропетровской области

Артиллерийские расчеты группировки «Восток» применили высокоточные боеприпасы «Краснополь» в районе села Великомихайловка. Координаты целей были получены от операторов разведывательных БПЛА, сообщили в Минобороны.

Удары наносились по укрепленным позициям и строениям, в которых размещались солдаты ВСУ. Все цели были поражены.

Ликвидация склада в Алексеево-Дружковке

ВС РФ уничтожили склад материальных средств ВСУ в Краматорском районе (в Алексеево-Дружковке), заявили в Минобороны России. Объект располагался в подвальном помещении и прилегающей постройке.

Для поражения цели применялись FPV-дроны, управляемые по оптоволоконному кабелю. После ударов на объекте возник пожар, который уничтожил запасы ВСУ.

Удары по ВСУ под Красным Лиманом

Операторы дронов ВС РФ поразили пункты управления, технику и роботизированные комплексы ВСУ в районе Красного Лимана, сообщили в Минобороны. Уничтоженные средства применялись для доставки продовольствия, топлива и боеприпасов. Результаты ударов были зафиксированы средствами объективного контроля в реальном времени.

Операция Ми-28нм

Экипаж вертолета Ми-28нм поразил замаскированный пункт управления беспилотной авиацией, сообщили в Минобороны. Операция была проведена в зоне ответственности группировки «Центр». Удар наносился легкой многоцелевой управляемой ракетой. По данным разведки, назначенный объект был успешно поражен.