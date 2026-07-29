Выведение российскими войсками из строя автозаправочных станций от Полтавы до Харькова вызывает панику, в том числе и на передовой, так как Вооруженные силы Украины не могут заправлять технику. Об этом рассказал News.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, ударами ВС России уже выведены из строя более 300 украинских АЗС, и практически все заправки на трассе Харьков — Полтава прекратили работу.

«Получается, что дороги, ведущие к Харькову, сейчас находятся под серьезным контролем. Тем самым ВС России фактически лишают ВСУ, которые находятся в регионе, возможности осуществлять заправку боевой техники и подвозить топливо для своих войск», — пояснил эксперт.

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Юрий Кнутов отметил, что сложная ситуация с топливом «усиливает панические настроения не только в крупных городах, но и непосредственно на поле боя».

Ранее украинский аналитик Тарас Чмут заявил о том, что оборона Вооруженных сил Украины может рухнуть в любой момент. По его словам, власти Украины делают упор на создание красивой картинки и инфоповодов, однако эти действия не несут реальной пользы.