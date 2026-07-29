В зоне спецоперации появляются новые «немые» участки, когда штурмовики заходят в села, но статус этих точек остается не до конца понятным. Как сообщает «Царьград», ВСУ тем временем попадают в новый котел.

Хорошее продвижение

ВС РФ продолжают продвигаться — за минувшие сутки взяты сразу несколько населенных пунктов. На дружковском направлении сдвиги сразу с нескольких флангов. В частности, на юго-западном взято село Торское, которое находится на линии сел Приют — Павловка — Новопавловка. Это делает его стратегически значимым для дальнейшего продвижения армии и нивелирует дальнейшие попытки ВСУ контратаковать в данном районе.

ВС РФ, похоже, форсировали Казенный Торец. Появились кадры объективного контроля, подтверждающие освобождение села Красный Кут. Есть и подвижки на дружковском направлении, а также со стороны Константиновки. Там фронт стал дальше сдвигаться на север.

Был взят под контроль мусоросжигательный завод. Из него ВСУ устроили узел обороны, которым пытались сдержать продвижение российских военных от Константиновки на север.

«Завод бойцы взяли, взяли также садовые участки за заводом и вышли к окраинам пгт Алексеево-Дружковка. Больше скажу. Пока кадров не было, но я точно знаю, что бои в Алексеево-Дружковке уже идут. <…> Улица Тухачевского нами контролируется. И уже штурмовики продвигаются по улице Алекса Тихова. Но украинская же оборона в пгт сосредоточена севернее, в районе промзоны и многоэтажных кварталов», — заявил военный обозреватель Дмитрий Дегтярев.

Также, по данным экспертов, штурмовики ВС РФ уже проникают в село Осыково, примыкающее к Алексеево-Дружковке, и ведут активные бои.

В итоге зачищен обширный участок площадью в 15 квадратных километров вплоть до реки Лозовая. От Роскошного фронт отодвинут на 2 км на север, а ВС РФ вошли в Николайполе с юга.

Также продвижение фиксировалось на краматорском направлении. Там был зачищен карман площадью в 7 квадратных километров. После зачистки кармана севернее у бойцов получится возможность начать полноценное давление на Васютинское.

Появились и данные об успешном продвижении от Белицкого. В попытках в очередной раз «воткнуть флаг» ВСУ отправили на смерть несколько подразделений. Один из пленных заявил, что когда его подразделение пришло, то они увидели «кучу трупов» боевиков.

«Нюанс» контрнаступа

В зоне ответственности группировки войск «Восток» фиксируется продвижение — ВС РФ пробили оборону противника на 4 км, заняли село Христофоровка, а в Терноватом гарнизон ВСУ оказался де-факто заблокирован. Севернее Христофоровки также намечается котел, «горлышко» которого составляет пока около 4 км. Это не позволяет полностью заблокировать боевиков.

На фоне непрекращающихся тревожных сообщений о контрнаступе противника по направлению к Комару и заявлений об обвале фронта канал «Воин DV» дал развернутый комментарий.

«Противник действительно ввел дополнительные силы на северном фланге группировки, активизировал атаки и пытается продолжить проникновение малыми группами. При этом даже авторы тревожных публикаций отмечают стабилизирующие и контратакующие действия наших подразделений, а на ряде участков — отсутствие устойчивого контроля со стороны ВСУ», — заявил он.

Авторы подчеркивают, что несколько человек в лесополосе, на окраине или внутри населенного пункта еще не означают его захвата. Устойчивый контроль начинается там, где противник способен закрепиться, наладить снабжение, подтянуть резервы и удерживать территорию. Смешанное присутствие малых групп говорит о продолжающемся бое, а не об обрушении обороны.

Бойцы ежедневно выявляют и уничтожают группы ВСУ — удары идут не только по вскрытым целям, но и на упреждение. Такая работа ведется как в районе Терноватого, Березового и Запорожского, так и на участке Александроград — Искра — Зеленый Гай — Новохатское. Попытки просачивания там фиксируются регулярно, но их масштаб зачастую преувеличивается в информационном поле.

Полковник Аслан Нахушев напомнил, что этот канал — неофициальный пресс-центр «Востока». При этом с ним «поспорил» осинтер Анатолий Радов. Согласно его оценке, «ВСУ вплотную приблизились к Рыбному и атакуют в сторону Успеновки, имея успех», в то время как ВС РФ «смогли выбить противника из Вербового».

«Основной нюанс контрнаступа на этом участке — то, что они не кричат об успехах, да и по сути вообще молчат», — заявил он.

При этом официально информация не подтверждена и не комментировалась Минобороны. Как отмечает телеканал, данные вполне укладываются в концепцию, когда населенные пункты могут переходить из рук в руки до установления полного контроля.