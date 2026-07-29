Погибшая, разрушения и пожар: откуда ВСУ атаковали Таганрог и Рязань

Вооруженные силы Украины применили для атак на Таганрог и Рязань кочующие установки, а также беспилотники с увеличенной дальностью, нанося удары из приграничных районов. Об этом рассказал aif.ru генерал-майор Сергей Липовой.

Напомним, что сегодня ночью и утром силами ПВО были перехвачены 295 украинских БПЛА. В результате атаки на Таганрог погибла женщина, еще два человека пострадали. А падение обломков БПЛА спровоцировало пожар на промышленных территориях в Рязанской области. Из-за атаки в регионе пострадали шесть человек, все они госпитализированы.

По словам генерал-майора Сергея Липового, беспилотники и ракеты, сбитые над Таганрогом, «с высокой вероятностью были запущены с приграничных регионов».

«Это Харьковская, Сумская области, а также часть Донецкой области, которая пока остается под контролем киевского режима», — пояснил он, уточнив, что пусковые установки, используемые ВСУ, не имеют стационарных позиций и перемещаются, чтобы их не смогли уничтожит.

При этом, по данным эксперта, для ударов по Рязанской области были задействованы беспилотники с увеличенной дальностью, которые поставляют Украине западные страны.

«Атака на Рязанскую область была произведена с территории Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей. Технические возможности беспилотников, которые имеются у ВСУ, позволяют им доставать до регионов, не граничащих с Украиной напрямую. Рязань — это более глубинная территория России», — пояснил Липовой.

Генерал-майор также обратил внимание на то, что Вооруженные силы Украины на фоне проблем на фронте все «активнее пытаются терроризировать население приграничных и тыловых городов», чтобы отчитаться перед западными спонсорами, и наносят удары именно по жилым домам и гражданским объектам.