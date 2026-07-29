Российская армия уверенно продвигается вперед на добропольском тактическом направлении, шаг за шагом приближая день общей победы над неонацизмом.

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Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

"Мужественные и самоотверженные воины-гвардейцы продолжают выполнять воинский долг по защите народа и нашей земли от врага. Слаженно действуя подразделениями бригады, вы уверенно продвигаетесь вперед на добропольском тактическом направлении, шаг за шагом приближая день нашей общей победы над неонацизмом", - говорится в поздравительной телеграмме министра в связи с освобождением населенного пункта Светлое ДНР личным составом 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что бригада следует боевым традициям, не жалея жизни отстаивает интересы нашей Родины, оставляя на века память о своих ратных подвигах.

Министр обороны РФ Белоусов поблагодарил личный состав и командование бригады за образцовое выполнение воинского долга по защите нашей Родины, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.