Украине сообщили плохие новости после ударов по портам Одессы

Потеря портов Одессы грозит крахом украинской экономики. Об этом сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

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«Давайте честно, эти удары сделали все, чтобы внешняя торговля Украины полностью рухнула, а это была критически важная часть украинской экономики. Никто не полезет сейчас из Одессы в море, опасаясь больших потерь», — отметил эксперт.

Как утверждает аналитик, у руководства Одессы не получится быстро восстановить разрушенную инфраструктуру. Это, в свою очередь, лишь сильнее ухудшит положение Украины.

В ночь на 29 июля российские военные продолжили наносить удары по объектам на территории Украины. В Минобороны России сообщили о поражении портовой инфраструктуры в Николаеве, а также двух сухогрузов, которые перевозили вооружение в порты Одессы и Черноморска.