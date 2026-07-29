В Минобороны назвали цели для ударов по Украине

Российские военные ударили по складам и объектам инфраструктуры на Украине. Цели атак назвали в Министерстве обороны РФ.

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По данным оборонного ведомства, за минувшие сутки поражение было нанесено складам вооружения, боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотников, а также объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, атакам подверглись пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Как уточнили в министерстве, цели для ударов были обнаружены в 137 районах.