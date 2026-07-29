Румыния и Украина запустят совместное производство дронов

Предприятие по выпуску беспилотников откроют осенью в городе Клуж-Напоке.

На предприятии будут производить три типа БПЛА — аппараты самолётного типа, перехватчики и разведывательные дроны. Первоначальный объём производства составит около тысячи беспилотников в месяц с последующим расширением до 10-15 тысяч единиц. Всего на предприятии планируют выпускать до 27 различных типов, пишет румынская газета Adevărul.

В марте глава республики Никушор Дан и украинский лидер Владимир Зеленский подписали в Бухаресте заявление о стратегическом партнёрстве, документы о совместном производстве оборонных материалов и о сотрудничестве в энергетике. Одно из этих соглашений касается совместного производства беспилотников в Румынии.