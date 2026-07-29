ВС России взяли под контроль Новую Сечь и Светлое в зоне СВО

Министерство обороны России сообщило о ситуации в зоне проведения специальной военной операции по состоянию на 29 июля.

По данным военного ведомства, бойцы подразделений группировки войск «Север» взяли под контроль село Новая Сечь в Сумской области, а подразделения войск «Центр» заняли село Светлое в ДНР.

Российские войска за сутки нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры и складам боеприпасов, используемым в интересах ВСУ.

Средства ПВО сбили четыре ракеты большой дальности «Нептун» и 619 беспилотников самолетного типа. Потери украинских войск за сутки составили около 1330 военных.