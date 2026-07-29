Китай заподозрили в передаче Ирану крупной партии оружия

Китай планирует передать Ирану крупную партию переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) через Пакистан, пишет Reuters со ссылкой на три источника.

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Агентство утверждает, что Тегеран может получить от 300 до 400 ПЗРК, включая ракеты QW-12 и FN-16. Поставку оружия, по данным Reuters, планируется начать в ближайшие недели через Пакистан.

В Министерстве иностранных дел Китая сообщения о планах продажи оружия Ирану назвали безосновательными. Аналогичное заявили в Вооруженных силах Пакистана.

Ранее Military Watch Magazine заметил, что Соединенные Штаты восстанавливают и расширяют производство переносных зенитных ракетных комплексов Stinger из-за специальной военной операции и опыта конфликта в Иране.

В июне журнал The National Interest писал, что последние операции США на Ближнем Востоке привели к повышенному расходу зенитных ракет, запасы которых не успевают восполнять.