Патрушев отметил потенциал России для развития морских беспилотников

Безэкипажное морское строительство в России хорошо развито, при правильном планировании можно добиться необходимых успехов.

Это отметил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в беседе с Life News.

"У нас на самом деле безэкипажное хорошо развито. То, что касается военного", - ответил он на вопрос о развитии морских беспилотников, которые в последние годы стали заметной боевой единицей, в том числе в рамках СВО.

Патрушев констатировал, что сфера безэкипажных катеров развивалась "достаточно однобоко", но тем не менее "навыки есть".