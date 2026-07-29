Освобождение Торского в ДНР подтверждает сохранение темпов наступления ВС РФ. Как сообщает aif.ru, военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что противнику приходится в хаосе отступать на неподготовленные позиции.

Минобороны РФ заявило об освобождении Торского 27 июля. Успеха удалось добиться войскам группировки «Центр».

«Регулярные сообщения об освобождении нами новых населенных пунктов чаще всего говорят о том, что мы не сбавляем темп наступления, продолжаем идти вперед достаточно успешно. При этом противник вынужден отступать на не всегда подготовленные районы и, скажем так, теряет и технику, и прежде всего людей», — заявил Гагин.

Он подчеркнул, что отступление ВСУ ведет к хаосу в управлении и снабжении. Отдельно Гагин высказался о наличии там наемников, отметив, что сейчас они есть во многих подразделениях украинской армии. Эксперт допустил, что некоторые из них являются военнослужащими своих стран.