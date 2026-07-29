Погода в России помогает в борьбе с дронами ВСУ

Дожди и грозы мешают Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать российские регионы беспилотниками. Об этом рассказал aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

По его словам, по статистике, если идут дожди, то Вооруженные силы Украины часто отказываются от применения дронов, несмотря на то, что они оказывают меньшее влияние, чем грозы.

«Грозовые фронты полностью исключают возможность применения беспилотников, поскольку они могут попасть в опасное природное явление и развалиться», - пояснил эксперт.

Напомним, что сегодня ночью и утром силами ПВО были перехвачены 295 украинских БПЛА. В результате атаки на Таганрог погибла женщина, еще два человека пострадали. Дроны также сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской областей, Краснодарского края, Чувашии и других российских регионов.