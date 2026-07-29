Министерство обороны Российской Федерации сообщило о проведении в ночь на 29 июля серии высокоточных ударов по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, которые, по данным ведомства, использовались киевским режимом для снабжения своих вооруженных сил.

Как уточняется в официальном сообщении, опубликованном в мессенджере «Макс», основной удар пришелся по объектам Николаевского морского торгового порта, где российские беспилотные летательные аппараты успешно поразили склады с военными грузами, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначавшимися для нужд украинской армии.

Помимо поражения наземных объектов в Николаеве, в Минобороны сообщили, что вечером 28 июля под удары российских беспилотников попали два морских сухогруза, которые осуществляли доставку вооружения и военного имущества в порты Одессы и Черноморска.

Эти удары стали продолжением объявленной ранее кампании по уничтожению средств морского транспорта, вовлеченных в схему поставок западной военной помощи Украине, несмотря на неоднократные предупреждения российской стороны о том, что любые суда, перевозящие грузы военного назначения, будут рассматриваться как законные цели.

Российские военные неоднократно заявляли, что прекращение поставок оружия со стороны стран НАТО является одним из ключевых условий для деэскалации конфликта.