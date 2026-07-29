Массированная атака ВСУ 29 июля: погибшие и пострадавшие

Сегодня ночью и утром были перехвачены 295 украинских БПЛА. Какие регионы России оказались в опасности, в материале «Рамблера».

В Минобороны РФ уточнили, что с 20.00 мск 28 июля до 8.00 мск 29 июля дежурными средствами ПВО перехватывались беспилотники самолетного типа. Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской областей.

Также атаке подверглись Краснодарский край, Крым, Чувашия и Татарстан. Уничтожены БПЛА и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.

Ростовская область

Сегодня ночью Ростовская область подверглась массированной атаке. Уничтожено около 60 БПЛА и ракеты, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, были атакованы Таганрог, Батайск и Каменск-Шахтинский, также беспилотники сбивались над Тарасовским, Каменским, Октябрьским (сельским), Матвеево-Курганским районами и в Таганрогском заливе.

«Воздушная атака по Таганрогу принесла жертвы. В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, мужчина пострадал», - заявил Юрий Слюсарь.

Позднее губернатор уточнил, что есть еще один пострадавший. При этом жители поврежденного в результате падения обломков БПЛА и ракет многоквартирного дома были эвакуированы и находятся в пункте временного размещения.

По данным главы региона, также в результате падения обломков БПЛА еще в одном районе Таганрога повреждены частные дома. Обломки «были обнаружены и на территории производственных организаций и морского порта».

Мэр Таганрога Светлана Камбулова в свою очередь уточнила, что пострадал и ряд объектов коммерческой недвижимости, пишет «Коммерсант».

Рязанская область

Рязанская область также подверглась атаке, было сбито 45 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Павел Малков.

«В результате падения обломков произошло возгорание на промышленных территориях. Поврежден дом в частном секторе, а также нежилое здание в Рязани. Пострадали шесть человек. Все госпитализированы, угрозы их жизни нет», - уточнил он.

Павел Малков поблагодарил «расчеты ПВО, мобильные огневые группы и всех, кто защищал Рязанскую область».

При этом в Wildberries уточнили, что логистический объект компании в Рязани «был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности».

Белгородская область

Сегодня утром в Белгородском округе при атаке Вооруженных сил Украины погиб мирный житель. Об этом говорится в сообщении оперштаба региона в Telegram-канале.

«В районе поселка Октябрьский FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался. Выражаем соболезнования его родным и близким. Транспортное средство уничтожено огнем», - сообщили в штабе.

В свою очередь врио губернатора Александр Шуваев отметил, что за последние сутки область была атакована 91 раз, в том числе и с применением авиации, реактивных систем залпового огня и артиллерии. В результате атак погибли четыре человека, пострадали 46.

«Семь раненых находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь. При необходимости будем переводить раненых в федеральные клиники», - написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Чувашия

Вооруженные силы Украины также нанесли удар по Чувашии, расположенной в тысяче километров от границы. Об этом сообщил в Telegram глава республики Олег Николаев.

По его словам, в регионе объявлен режим опасности, отражается атака БПЛА.

«Работает ПВО. По предварительной информации, два БПЛА уничтожены. Прошу сохранять спокойствие. По возможности оставайтесь в помещениях, не подходите к окнам и строго соблюдайте меры безопасности. Не поддавайтесь тревоге, ведь именно этого добивается враг», - заявил он.

Напомним, что в ночь на 28 июля, по данным мэра Москвы Сергея Собянина, в сторону столичного региона летели более 390 беспилотников. 81 дрон был сбит на подлете, остальные - «на дальних подступах». В городе Чехов дрон попал в многоэтажный дом, обошлось без пострадавших.