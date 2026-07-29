Названа причина паузы в ударах США по Ирану

Эксперты, опрошенные РИА Новости, заявили, что временное затишье в войне США против Ирана обусловлено не только поиском компромисса. По их мнению, речь также идет об истощении американских военных ресурсов.

Чиновники США объяснили приостановку ударов попыткой оставить окно для дипломатии. При этом иранская сторона отрицает факт прямых переговоров.

По мнению аналитиков, важным фактором стали проблемы с запасами вооружений. Из-за активного использования систем ПВО на Ближнем Востоке и помощи другим регионам американцы столкнулись с дефицитом противоракетных комплексов Patriot.

«Видимо, как раз из-за их дефицита от иранской ракеты, прорвавшейся через систему обороны в Иордании, погибли несколько американских военнослужащих», - заявил эксперт Института мировой экономики и международных отношений РАН Андрей Яшлавский.

Политологи отмечают, что глубокие противоречия вокруг ядерной программы Ирана и проиранских сил в регионе делают заключение полноценной сделки в ближайшее время маловероятным. Обе стороны скорее выжидают и тянут время в преддверии осенних промежуточных выборов в Конгресс США, считает научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

«После выборов, вне зависимости от того, победит или проиграет Республиканская партия, у Трампа в любом случае будут развязаны руки», - подчеркнул Сажин.

Дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от итогов голосования в США. После выборов американская администрация может изменить подход к конфликту, однако пока стороны сохраняют осторожность, а само противостояние рискует перейти в вялотекущую фазу.

В июне Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании, предполагавший прекращение огня на 60 дней и разблокировку Ормузского пролива. Несмотря на эту сделку, стороны продолжили обмениваться ударами, а в начале июля президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня, по его мнению, завершен.

Также Трамп угрожал нанести удары по иранским электростанциям и мостам, если Тегеран не вернется к переговорам. В субботу, 25 июля, США впервые за две недели не стали наносить удары по Ирану (этому предшествовали 13 ночей бомбардировок). На фоне паузы в боевых действиях цены на нефть марки Brent начали опускаться ниже 90 долларов за баррель.