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Названа причина паузы в ударах США по Ирану

Мария Иванова

Эксперты, опрошенные РИА Новости, заявили, что временное затишье в войне США против Ирана обусловлено не только поиском компромисса. По их мнению, речь также идет об истощении американских военных ресурсов.

Названа причина паузы в ударах США по Ирану
© РИА Новости

Чиновники США объяснили приостановку ударов попыткой оставить окно для дипломатии. При этом иранская сторона отрицает факт прямых переговоров.

По мнению аналитиков, важным фактором стали проблемы с запасами вооружений. Из-за активного использования систем ПВО на Ближнем Востоке и помощи другим регионам американцы столкнулись с дефицитом противоракетных комплексов Patriot.

«Видимо, как раз из-за их дефицита от иранской ракеты, прорвавшейся через систему обороны в Иордании, погибли несколько американских военнослужащих», - заявил эксперт Института мировой экономики и международных отношений РАН Андрей Яшлавский.

Политологи отмечают, что глубокие противоречия вокруг ядерной программы Ирана и проиранских сил в регионе делают заключение полноценной сделки в ближайшее время маловероятным. Обе стороны скорее выжидают и тянут время в преддверии осенних промежуточных выборов в Конгресс США, считает научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

«После выборов, вне зависимости от того, победит или проиграет Республиканская партия, у Трампа в любом случае будут развязаны руки», - подчеркнул Сажин.

Дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от итогов голосования в США. После выборов американская администрация может изменить подход к конфликту, однако пока стороны сохраняют осторожность, а само противостояние рискует перейти в вялотекущую фазу.

В июне Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании, предполагавший прекращение огня на 60 дней и разблокировку Ормузского пролива. Несмотря на эту сделку, стороны продолжили обмениваться ударами, а в начале июля президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня, по его мнению, завершен.

Также Трамп угрожал нанести удары по иранским электростанциям и мостам, если Тегеран не вернется к переговорам. В субботу, 25 июля, США впервые за две недели не стали наносить удары по Ирану (этому предшествовали 13 ночей бомбардировок). На фоне паузы в боевых действиях цены на нефть марки Brent начали опускаться ниже 90 долларов за баррель.