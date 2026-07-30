Норвегия поощряет наращивание военного присутствия ФРГ в стране

Норвегия поощряет наращивание военного присутствия Германии на своей территории. Об этом заявил посол России в Осло Николай Корчунов.

«Мы с содроганием вспоминаем о том, к каким трагическим последствиям для нашей страны, Европы и всего мира привели такие устремления Берлина», — сказал он РИА Новости.

Посол подчеркнул, что об этом не следует забывать и норвежским политикам. Корчунов также напомнил, что во время Второй мировой войны Норвегия была оккупирована нацистской Германией, а воины Красной армии участвовали в её освобождении ценой своих жизней.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что Европа занята только милитаризацией и приближается к опаснейшей черте.