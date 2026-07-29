Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил, что в Лондоне рассуждают об отправке британских войск на Украину, надеясь затянуть конфликт и установить контроль над западными регионами страны. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Новый премьер Британии Энди Бернем заявил на встрече с Владимиром Зеленским, что Лондон будет готов развернуть многонациональные силы на Украине, когда Москва и Киев договорятся о прекращении огня. Бернем заявил, что британские власти «на сто процентов с Украиной».

По оценке Липового, Британия могла бы отправить на Украину от трех до пяти тысяч человек. По мнению генерала, подразделения оснастили бы стрелковым оружием и бронетехникой для патрулирования. Основной задачей этих сил официально стало бы наблюдение, однако фактически это дало бы ВСУ возможность выиграть время для перегруппировки.

Для легитимного размещения контингента потребовалось бы согласие обеих сторон конфликта, указал Липовой. Россия неоднократно заявляла, что для нее неприемлемо размещение сил НАТО на Украине.

Липовой подчеркнул, что планы Лондона не принесут безопасность в регион и лишь создадут новые риски. Он отметил, что при пересечении границы британские подразделения автоматически стали бы легитимной целью для российских ударов.

«Британское общество никогда не простит своему руководству уничтожение их солдат нашими ракетами», - заявил генерал.

Он добавил, что в качестве возможной площадки для размещения британского контингента рассматриваются западные области Украины. Военный уверен, что под видом миротворческого мандата Лондон хотел бы закрепиться на этих территориях.