Украина нанесла удар по региону России в тысяче километров от границы

Украина атаковали республику Чувашия, расположенную в тысяче километров от границы с этой страной. Об этом сообщил в Telegram глава республики Олег Николаев.

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Чиновник рассказал, что в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО), которая уже сбила несколько летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«По предварительной информации, два БПЛА уничтожены. Прошу сохранять спокойствие. По возможности оставайтесь в помещениях, не подходите к окнам», — написал он в блоге.

О пострадавших или каких-либо разрушениях Николаев не сообщил.

Ранее сообщалось об атаке БПЛА ВСУ на Рязанскую область. В результате атаки произошло возгорание на территории одного из предприятий. Пострадали шесть человек.