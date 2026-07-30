КСИР заявил об уничтожении трех истребителей F-35

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес ракетный удар по американской авиабазе Эль-Азрак в Иордании в ответ на авиаудар США по острову Кешм. В результате удара были полностью уничтожены три истребителя F-35, еще три получили серьезные повреждения.

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В заявлении пресс-службы КСИР говорится, что американская авиация использовала базы на территории Иордании для удара по двум жилым домам на острове Кешм. В результате него погибли отец, мать и ребенок, еще двое детей получили ранения.

«В ответ на это преступление... бойцы Аэрокосмических сил КСИР нанесли удар несколькими баллистическими ракетами по стоянкам и ремонтным ангарам американских истребителей F-35 на авиабазе Эль-Азрак», - уточняется в сообщении.

Ударом полностью уничтожены три истребителя F-35, еще три получили серьезные повреждения. Кроме того, иранская сторона заявила о гибели нескольких американских офицеров, технических специалистов и сотрудников ремонтного персонала.

США эту информацию никак не комментировали.

Утром Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о завершении очередной волны ударов по Ирану, в результате котороой, как утверждается, поражены десятки объектов КСИР, в том числе военные командные пункты, объекты ракетного и беспилотного вооружения, береговой охраны и обороны, а также средства ВМС.