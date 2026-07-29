Иран назвал серьезным просчетом приписывание ему ударов по Эр-Рияду

Гостелерадиокомпания IRIB распространила официальную реакцию Тегерана на выдвинутые обвинения. Источник в военных кругах исламской республики категорически отверг причастность к атакам на саудовские нефтяные объекты.

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Он заявил, что приписывание Ирану любых действий, направленных против американских интересов в регионе, является серьезным просчетом и проистекает из непонимания региональной обстановки. Ранее Минобороны Саудовской Аравии обвинило проиранские группировки в запуске беспилотников с территории Ирака.

Стоит отметить, что 24 июля между противоборствующими сторонами было достигнуто соглашение о прекращении обмена ударами, который продолжался с 8 июля после срыва июньского меморандума о перемирии.

За время эскалации Тегеран атаковал американские объекты в шести странах региона, а США нанесли серию массированных бомбардировок по иранской территории.