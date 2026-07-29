Италия раскрыла долю в бюджете НАТО

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто обнародовал перед парламентом точную сумму ежегодного взноса страны в общий бюджет НАТО. По его данным, Рим перечисляет альянсу €450 млн, что эквивалентно 8,53% от совокупных расходов организации. Заявление прозвучало в ходе отчета депутатам после состоявшегося саммита.

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Глава оборонного ведомства также привел раскладку по другим крупным участникам блока. Доля США, по его словам, составляет 16,4%, Германия покрывает 14,7% бюджета, Франция — 13%, а Великобритания — порядка 10%.

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В своем выступлении Крозетто напомнил, что Италия недавно выполнила целевой показатель, утвержденный десятилетие назад, — довела оборонные ассигнования до 2% от валового внутреннего продукта. Однако по итогам предыдущего саммита НАТО союзники взяли на себя новые обязательства: нарастить военные траты до 5% ВВП. В рамках этой планки 3,5% предполагается направлять на закупки вооружений, еще 1,5% — на развитие инфраструктуры.

Тем временем бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис дал резкую оценку внутренней атмосфере в альянсе. Он сравнил отношения между членами блока с поссорившимися супругами и предложил на два года отказаться от встреч на высшем уровне, ограничившись совещаниями министров обороны. Поводом для такого заявления, по его мнению, стала последняя встреча в Анкаре, которая продемонстрировала ухудшение связей между США и остальными партнерами по НАТО — и, как полагает Ставридис, эта тенденция в обозримой перспективе вряд ли изменится.