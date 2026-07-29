Российские военные практически уничтожили ВСУ у Старого Каравана

Российские военные практически полностью уничтожили бойцов Вооруженных сил Украины у Старого Каравана и Брусовки под Красным Лиманом (украинское название — Лиман) в Донецкой Народной Республике (ДНР), рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что Старый Караван расположен примерно в 8,5 километра от Красного Лимана, Брусовка — в 10 километрах.

«В районе Старого Каравана и Брусовки уже практически полностью уничтожены боевики и зачищены окрестности», — подчеркнул специалист.

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Марочко указал, что действия Вооруженных сил (ВС) РФ осложняет сложный рельеф местности.

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