Иранские ракеты перехвачены над базой США в Иордании

Корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил об очередной атаке на военную инфраструктуру Соединенных Штатов.

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По этим данным, Иран осуществил пуск баллистических ракет в направлении американской базы на территории Иордании. Все выпущенные снаряды были успешно перехвачены и не достигли своих целей.

Информация о типе примененного оружия и возможных последствиях на земле пока не раскрывается. Обстановка на Ближнем Востоке остается крайне напряженной.

Ранее Тегеран уже наносил комбинированные удары по объектам США в различных странах региона в ответ на действия Вашингтона. Официального подтверждения инцидента со стороны CENTCOM на данный момент не поступало.