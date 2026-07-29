Группа парламентариев от итальянской оппозиционной партии Futuro Nazionale («Национальное будущее») выступила с инициативой о полном отказе от военной помощи Украине, инициатива внесена в парламент.

Партия внесла резолюцию, призывающую к немедленной приостановке поставок оружия в Киев, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Blitz Quotidiano.

По мнению инициаторов, антироссийские санкции лишь усугубляют экономические проблемы в стране и усложняют жизнь граждан.

Депутат Эдоардо Зиелло пояснил, что документ предусматривает немедленную остановку снабжения режима Владимира Зеленского. Сэкономленные средства предлагается перераспределить на поддержку итальянских семей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале член Палаты депутатов Италии Россано Сассо предложил заблокировать передачу средств киевскому режиму из-за коррупции.

В конце прошлого года правительство страны откладывало издание указа об оказании военной помощи Украине. Министр иностранных дел Антонио Таяни в декабре называл преждевременным обсуждение новых закупок вооружения для Киева.