Итальянская мафия вооружается дронами, прокуратура бьет тревогу

Преступные группировки проявляют значительный интерес к беспилотникам, а также к боеприпасам к ним, рассказал в беседе с журналистами агентства ANSA главный прокурор Палермо Маурицио де Лучия.

В ходе рейдов и обысков, отметил прокурор, силовики нашли вооружения, поступившие в Италию с черного рынка стран бывшей Югославии.

Вместе с тем, пояснил де Лучия, в полицию поступают тревожные сигналы: информаторы предупреждают о том, что мафия проявляет интерес к дронам различных типов и боеприпасам к ним, которое появилось на черном рынке за время конфликта на Украине.

По его словам, преступники желают пополнить свои арсеналы качественным, современным оружием, с которым не смогут справиться итальянские правоохранители.