Стало известно, сколько США потратили на войну с Ираном

СМИ подсчитали, сколько средств власти США потратили на военные действия с Ираном. Об этом сообщает британское издание The Daily Telegraph.

Согласно информации издания, по состоянию на 24 июля США потратили на войну с Ираном как минимум 151,3 миллиарда долларов. Ожидается, что эта сумма может превысить 311 миллиардов долларов, если военные действия продолжатся с текущей интенсивностью.

Как рассказала изданию экс-замдиректора отдела политического планирования Госдепа США Лорел Рэпп, дальнейшие траты на войну в Иране могут подорвать возможности Вашингтона противостоять другим соперникам. По ее словам, это является «приятными новостями для Китая».

Ранее президент США Дональд Трамп поставил ультиматум Ирану.