Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили несколько БПЛА

Официальный представитель Министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики сообщил об отражении атаки на стратегическую инфраструктуру. По его словам, за последние часы системы ПВО королевства перехватили и уничтожили несколько БПЛА.

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Целями атаки являлись нефтяные объекты в Восточной провинции. В военном ведомстве подчеркнули, что запуск дронов был осуществлен с территории Ирака.

Эр-Рияд возложил ответственность за нападение на "поддерживаемые Ираном террористические группировки". В заявлении отмечается, что подобные враждебные действия совершаются не впервые и направлены на дестабилизацию энергетической безопасности.

Обстановка в регионе на фоне продолжающегося конфликта с Тегераном остается крайне напряженной.

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