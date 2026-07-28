Над Черным морем вновь заметили беспилотник-разведчик НАТО

Стратегический беспилотник-разведчик НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix вновь замечен над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

"Над нейтральными водами Черного моря зафиксирован полет стратегического беспилотника-разведчика НАТО RQ-4D Phoenix, вылетевшего с военной базы Сигонелла на Сицилии, он следует над нейтральными водами с запада на восток акватории", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что аппарат, находящийся под управлением ВВС Италии, работает на высоте свыше 16 км и пока не входил в воздушное пространство какой-либо из прибрежных стран, за исключением Болгарии.

Ранее, как напомнил источник, беспилотники данной модели, также управлявшиеся итальянскими военными, летали над Черным морем 17 и 21 июля. Причем последний раз во время полета у аппарата произошел сбой радиосвязи, после которого он резко свернул с маршрута и проследовал в район Средиземного моря, где затем кружил продолжительное время по одной и той же траектории. В результате, дрон все-таки приземлился на авиабазе.

"В настоящее время над Черным морем движется другой беспилотник той же модели", - заметил источник.

Он напомнил, что одной из функций Northrop Grumman RQ-4D Phoenix является сбор изображений с больших по площади территорий и передача данных в режиме реального времени. В целом, по словам собеседника агентства, полет данного типа беспилотников над Черным морем повторяет маршрут, по которому движется регулярно замечаемый над акваторией самолет разведки и целеуказания НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II.