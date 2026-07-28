Медведев назвал число заключивших контракт с ВС РФ за полгода

Порядка 200 тыс. человек заключили контракт с ВС России за первые шесть месяцев 2026 года.

Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Контракты о прохождении военной службы за первые шесть месяцев текущего года заключили около 200 тыс. человек», — сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию ВС России военнослужащими по контракту.

По его словам, ещё 16 тыс. человек вступили в число добровольцев СВО.

Медведев назвал "пургой" и провокацией врага слухи о мобилизации в России

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко назвал поддержку бойцов СВО и членов их семей важнейшей задачей для всех ветвей власти.