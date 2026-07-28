В Иране сделали жесткое предупреждение европейцам

Европейские корабли, как военные, так и торговые, которые осмелятся приблизиться к Ормузскому проливу, станут законными целями для КСИР, рассказал заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади. Фрагмент выступления опубликовало Fars в Telegram-канале.

Дипломат подчеркнул, что пролив стал частью национальной безопасности Ирана и является «оборонным потенциалом и мощью для республики». Он добавил, что Ормуз никогда, ни при каких обстоятельствах не вернется к довоенному состоянию.

По его словам, ради утверждения суверенитета над проливом, Тегеран пойдет на любые меры, не побоится возобновления полномасштабных боевых действий.

«Любой европейский корабль, который захочет приблизиться к Ормузскому проливу, является законной целью», — уточнил дипломат.

Гарибабади пояснил, что Ормузский пролив — очень важный индикатор для оценки успеха Ирана в войне. Если режим в проливе вернётся к прежнему состоянию, успех в войне не будет полным.

«Наша цель в Ормузском проливе — как установление суверенитета, так и получение дохода. Говорить, что получение дохода от пролива не является нашим приоритетом», — разъяснил дипломат.

Гарибабади констатировал, что даже если в ходе переговоров с заинтересованными сторонами удастся достичь взаимопонимания, пролив не откроется немедленно — решение о дальнейших действиях будет принято внутри страны.