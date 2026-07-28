Названо число уничтоженных БПЛА над регионами РФ сегодня

За 12 часов вторника в небе над регионами России было уничтожено больше 100 БПЛА ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении военного ведомства уточняется, что дежурные средства ПВО в период с 8 часов утра до 20 часов вечера перехватили и уничтожили 112 украинских беспилотников самолетного типа в небе над регионами России.

Стало известно, что беспилотные летательные аппараты были сбиты в небе над Курской, Брянской, Белгородской, Липецкой, Владимирской, Калужской, Рязанской, Тульской и Ленинградской областями, Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, Краснодарским краем и Московским регионом.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области при атаках ВСУ ранены четыре человека.

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