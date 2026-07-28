Западные аналитики допускают полную потерю Украиной Донбасса. Возможность установления российскими военными контроля над всей территорией региона остается реальной, пишет американское издание The American Conservative (TAC).

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В материале отмечается, что украинские силы продолжают сдавать позиции на фоне поступательного движения армии России. Одновременно с этим, по оценке авторов публикации, подразделения ВС РФ ведут так называемое переламывающее наступление непосредственно в границах Донбасса.

В статье делается вывод, что перспектива окончательного перехода региона под контроль Москвы в конечном итоге выглядит вполне осуществимой. Издание констатирует, что текущая динамика на линии фронта оставляет Киеву мало шансов удержать эти территории.