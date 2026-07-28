На Украине подсчитали подлетное время ракет Ирана до Киева

Иранские ракеты могут достичь территории Украины за 15-20 минут. Об этом сообщило украинское издание «Телеграф».

«Иран располагает баллистическими ракетами средней дальности, отдельные модели которых теоретически способны достигать территории Украины. Речь идет о ракетах Ghadr, Emad, Sejjjil, Khorramshahr», — сказано в материале.

Скорость полета зависит от конечной точки, высоты и траектории полета. Так, до Харькова иранская ракета долетит за 13-20 минут, а до Львова за 13-30 минут.

Ранее украинский Telegram-канал «Инсайдер» сообщил, что Иран может якобы в скором времени запустить три баллистические ракеты по территории республики. При этом авторы опубликовали карту с возможным радиусом поражения иранской баллистической ракеты средней дальности (РСД) Khorramshahr.